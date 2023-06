Apollo llança una OPA sobre el 100% d'Applus+ per 1.226 milions euros en efectiu

MADRID, 30 juny (EUROPA PRESS) -

El fons nord-americà Apollo ha llançat una oferta pública d'adquisició d'accions (OPA) sobre el 100% d'Applus+ a un preu de 9,5 euros per acció en efectiu, la qual cosa llança un import total de 1.226,2 milions d'euros.

La contraprestació oferta, recolzada per un aval bancari pel mateix import, representa una prima del 2,3% respecte al preu de cotització de les accions d'Applus al tancament de mercat del 28 de juny de 2023, últim dia hàbil borsari anterior a la presentació de sol·licitud d'autorització de l'oferta (9,29 euros).

L'efectivitat de l'oferta estarà subjecta, entre altres condicions, a una acceptació mínima de, almenys, 96.805.600 accions d'Applus, representatives de la seva 75% del capital social amb dret a vot.

Segons ha informat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) Apollo, que a aquest efecte de llançar l'OPA ha constituït la societat instrumental Poma Holdco, la contraprestació serà ajustada a la baixa en el cas que la companyia aboni prèviament un dividend als seus accionistes.

Com a excepció, Apollo ha tingut en compte per a la determinació del preu de l'oferta el dividend aprovat per la junta general d'accionistes d'Applus el 8 de juny de 2023 a 0,16 euros per acció (això és, per un import màxim de 21,73 milions d'euros) que serà pagat el dia 6 de juliol de 2023. En conseqüència, el preu de l'OPA no serà ajustat a la baixa com a conseqüència del pagament del citat dividend.

Malgrat tractar-se d'una OPA voluntària, Apollo té previst aportar un informe de valoració preparat per KPMG Assessors com a expert independent per garantir que la contraprestació és equitativa, quelcom que haurà de ratificar la CNMV.