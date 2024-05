Apollo desisteix de la seva OPA sobre Applus+ en existir una contraopa d'Amber a un preu superior

La CNMV autoritza la millora de l'OPA formulada per Amber a 12,78 euros per acció



MADRID, 17 maig (EUROPA PRESS) -

Manzana Spain Bidco, societat instrumental del fons d'inversió Apollo, ha desistit de la seva oferta pública d'adquisició (OPA) d'accions formulada sobre el 100% d'Applus+ en existir una oferta competidora, la del fons Amber, a un preu superior.

Així ho ha comunicat la signatura a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), davant la qual es compromet a no comprar accions d'Applus+, a no rebre compromisos irrevocables de compra, a no presentar una nova oferta per la companyia a qualsevol preu i a no crear cap tipus d'expectativa sobre aquest tema.

Així, Apollo deixa clar que els compromisos anteriors es formulen de forma voluntària i d'acord amb una interpretació "raonable" de la normativa aplicable "i tenen per objecte contribuir a l'ordenat funcionament del mercat de valors espanyol i al procés d'opa competidor existent sobre Applus".

Applus+ es trobava en l'actualitat en plena 'guerra' d'ofertes públiques d'adquisició (Opes) atès que comptava, d'una banda, amb la proposta del consorci conformat per ISQ i TDR (12,78 euros per acció) i, per l'altre, la del fons Apollo (12,51 euros per títol).

Després del desistiment de l'OPA formulada per Manzana i tenint en compte els compromisos que voluntàriament ha assumit, el Comitè Executiu de la CNMV ha resolt aixecar les mesures acordades el passat 29 d'abril, per les quals s'imposaven restriccions a operar amb accions d'Applus+.

També en el dia d'avui, la CNMV ha procedit a autoritzar la modificació de l'OPA formulada per Amber sobre accions d'Applus+ mitjançant la qual ha elevat el seu preu a 12,78 euros per acció.

Aquesta OPA, segons el supervisor, manté la condició d'acceptació mínima del 50% del capital d'Applus+ per a la seva efectivitat, per la qual cosa informa al mercat, i en particular als accionistes d'Applus, que en el cas que aquesta condició no s'aconseguís i Amber no renunciés a la mateixa, podria no liquidar-se cap OPA sobre Applus en el procés actual.