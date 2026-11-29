PONTEVEDRA 29 nov. (EUROPA PRESS) -
Un apoderat del BNG ha resultat ferit com a resultat d'una discussió entre dues persones al col·legi electoral de Mondariz-Balneario (Pontevedra), en la qual ha intentat intervenir.
L'home, d'uns 67 anys, ha hagut de ser traslladat a l'Hospital Álvaro Cunqueiro, a Vigo.
Segons ha explicat l'alcalde, César Gil (BNG), dues persones han començat a discutir en una zona del local electoral situada sobre un escenari quan l'apoderat, després d'apropar-se per tractar d'apaivagar la situació i, "enmig d'aquest xivarri", ha acabat caient d'aquesta part elevada, i ha resultat ferit lleu.
La votació s'ha hagut d'interrompre durant l'incident, sobre la base de la Subdelegació del Govern central, que, passades les 15.00 hores, que l'home havia "marxat del local electoral" després de l'agressió.
Agents de la Guàrdia Civil ja ho han identificat i el cas es remetrà al jutjat tot i que sense intervenir detenció i, a causa d'aquests fets, la Junta Electoral de Ponteareas ha ordenat allargar la votació 35 minuts.