Apdcat rep les certificacions de seguretat digital ENS en categoria mitjana i ISO 27001

BARCELONA 30 set. (EUROPA PRESS) -
L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (Apdcat) ha rebut la certificació de l'Esquema Nacional de Seguretat (ENS) dels seus sistemes d'informació en la categoria mitjana i la ISO 27001 del sistema de gestió de seguretat de la informació, que acrediten "l'èxit de la transformació digital" de l'entitat.
Segons ha informat en un comunicat aquest dimarts, l'ENS és una normativa espanyola d'obligat compliment per a tot el sector públic per garantir una bona política de seguretat dels sistemes dins les organitzacions, mentre que l'ISO 27001 és un estàndard internacional de bones pràctiques de seguretat.
A més de traslladar les seves oficines cap a la Gran Via de Barcelona, Apdcat va estrenar al juny una nova seu electrònica, una nova plataforma de tràmits i un nou tramitador d'expedients electrònic, a part de posar en marxa una nova intranet.