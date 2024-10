Apce valora positivament el programa per construir 50.000 habitatges anunciat per Illa

BARCELONA 9 oct. (EUROPA PRESS) -

L'Associació de Promotors de Catalunya (Apce) ha valorat positivament l'anunci del president de la Generalitat, Salvador Illa, d'impulsar un programa per construir 50.000 habitatges públics fins al 2030, en un comunicat aquest dimecres.

No obstant això, l'entitat ha dit que "caldrà veure com es materialitza el global i els detalls" de l'anunci per tal que, textualment, no pateixi el risc de poder quedar en una declaració de bones intencions.

Ha afegit que és "imprescindible que s'impulsin" fórmules de col·laboració públic-privades que siguin, en paraules seves, realistes i efectives per incrementar el parc d'habitatge en els pròxims anys.

L'associació ha assegurat que el sector promotor privat té "la maquinària per poder dur a terme aquesta feina" i ha assenyalat que l'estructura productiva de l'administració no ho podrà assumir.

Ha dit que això provoca que calgui un treball conjunt i de consens entre el sector públic i el sector privat, i ha reiterat la seva predisposició a col·laborar amb les administracions.