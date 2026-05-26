Apce ret homenatge a Enric Reyna en la seva assemblea general

BARCELONA 26 maig (EUROPA PRESS) -
L'Associació de Promotors de Catalunya (Apce) ha retut homenatge al seu president d'honor, Enric Reyna, que va morir al març, durant la seva assemblea general, informa en un comunicat aquest dimarts.
L'entitat ha descobert una placa commemorativa en reconeixement a la trajectòria i contribució "decisiva al desenvolupament de l'associació i del sector" de Reyna.
La trobada ha estat inaugurada per la directora general d'Habitatge i Sòl del Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana, Inés Sandoval, que ha repassat les línies principals del Pla Estatal d'Habitatge i els eixos d'actuació per incrementar el parc d'habitatge assequible.
El president d'Apce, Xavier Vilajoana, ha alertat de la gravetat de la situació actual del mercat de l'habitatge i de la "necessitat d'actuar amb decisió i urgència".
Ha subratllat el "fort desequilibri entre oferta i demanda acumulat durant anys de producció insuficient" i ha reclamat que se situï la generació d'oferta al centre de la política d'habitatge.