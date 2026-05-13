Apartur xifra en un 97% l'ocupació de pisos turístics a Barcelona durant la visita del Papa

BARCELONA 13 maig (EUROPA PRESS) -
Apartur ha xifrat en un 97% l'ocupació dels pisos turístics legals a Barcelona durant la visita del papa Lleó XIV, amb una demanda formada principalment per famílies provinents d'altres punts d'Espanya i d'Europa i una estada de 4 dies de mitjana.
La directora general d'Apartur, Marian Muro, ha explicat en unes declaracions a Europa Press que per a aquest públic familiar la primera opció d'allotjament són els pisos turístics, en oferir un espai més distès i que permet que diferents membres de la família comparteixin espai.
Ha afegit que des de finals de maig i durant el mes de juny, la ciutat està en "permanent activitat", amb altres esdeveniments al voltant de l'arribada del Papa com el Primavera Sound o el premi de Fórmula 1.