Apartur xifra en un 88,8% l'ocupació dels apartaments turístics a Barcelona a l'estiu

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 16 set. (EUROPA PRESS) -
Els apartaments turístics legals a Barcelona han tancat la temporada d'estiu amb una ocupació mitjana del 88,8%, segons les dades compartides per l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona (Apartur) en un comunicat aquest dimecres.
La xifra supera tant les previsions inicials de l'entitat per a l'ocupació dels mesos de juny, juliol i agost, d'un 84%, com la registrada durant el 2025, quan l'ocupació dels apartaments turístics va ser del 88%.
Respecte a l'origen dels viatgers, el Regne Unit se situa com el principal mercat emissor, seguit, en ordre, per Alemanya, Polònia, França, Itàlia i els Estats Units, amb un "destacat pes" dels mercats europeus en les cinc primeres posicions, ha valorat Apartur.
La directora general d'Apartur, Marian Muro, ha fet un balanç positiu de la temporada, que ha explicat que ha evolucionat millor del que s'esperava i evidencia l'atractiu de Barcelona.
Ha alertat, no obstant això, que mantenir la competitivitat de la ciutat exigeix "continuar-ne cuidant la imatge, apostar per la qualitat i la diversitat d'allotjament" per poder adaptar l'oferta a les noves necessitats i hàbits de viatge dels visitants.