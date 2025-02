Apartur preveu una ocupació del 95% dels habitatges turístics a Barcelona durant l'MWC

BARCELONA 24 febr. (EUROPA PRESS) -

Apartur preveu una ocupació del 95% en el conjunt d'habitatges turístics de Barcelona durant la celebració del Mobile World Congress (MWC), que començarà a la capital catalana del 3 al 6 de març, segons un comunicat.

Aquesta opció d'allotjament espera acollir 30.000 congressistes d'arreu del món, en què Àsia i els Estats Units són els dos primers llocs d'origen, i el perfil del qual és el de delegacions d'empreses, amb una estada mínima de 5 o 6 dies, que supera la durada de l'esdeveniment.

El president d'Apartur, Enrique Alcántara, recorda que els habitatges turístics representen el 40% de l'oferta d'allotjament per als visitants de la capital catalana, tot i que amb prou feines suposen l'1% del parc residencial total, i lamenta que l'Ajuntament pretengui eliminar aquestes llicències per al 2028: "Posa en risc els grans esdeveniments internacionals, ja que no podran allotjar els assistents a la ciutat".