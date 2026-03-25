Apartur preveu que els pisos turístics de Barcelona superin el 85% d'ocupació en Setmana Santa

BARCELONA 25 març (EUROPA PRESS) -
Apartur preveu que els pisos turístics de Barcelona superin el 85% d'ocupació durant la Setmana Santa, informa en un comunicat aquest dimecres.
En total, estima que acolliran a 37.000 turistes d'arreu del món, i Alemanya, Regne Unit i França seran els principals països d'origen, seguits de la resta d'Europa.
La directora general de l'associació, Marian Muro, ha assenyalat que "la meitat de les famílies opta pels habitatges d'ús turístic" i ha assenyalat que els apartaments turístics representen el 40% de l'oferta d'allotjament per a visitants de la ciutat, malgrat ser el 1% del parc residencial total.