Apartur celebra que el Govern atengui la seva petició d'actualitzar el cens de pisos turístics

BARCELONA 16 maig (EUROPA PRESS) -

L'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona (Apartur) celebra que la Generalitat "hagi escoltat la petició del sector" d'actualitzar el cens per verificar quants habitatges estan actius respecte al total de llicències, informa en un comunicat aquest divendres.

"És la manera de disposar d'una diagnosi real de les magnituds d'aquesta modalitat d'allotjament. La fotografia actual sobre la qual s'han plantejat les últimes normatives és errònia: hi ha molts habitatges amb llicència d'ús turístic que no es destinen a aquest ús", explica la directora general d'Apartur, Marian Muro.

No obstant això, el sector lamenta que el Govern "només hagi anunciat una campanya especial de control tributari de la liquidació de l'impost turístic per als habitatges turístics", en comptes de per a totes les modalitats d'allotjament.

D'acord amb Apartur, això suposa "una nova estigmatització del sector, que proposa que no només es verifiqui qui fa liquidacions, sinó si aquestes liquidacions són per l'import corresponent a cada categoria".

Recorden que el sector dels habitatges d'ús turístic a Catalunya "està regulat i ordenat des de fa més d'una dècada", i defensa, textualment, haver col·laborat sempre amb les administracions per vetllar per les millors pràctiques i combatre els allotjaments il·legals.