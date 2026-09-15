6 anys d'internament per al menor que va matar amb una arma blanca un jove a Tàrrega (Lleida)

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LLEIDA 15 set. (EUROPA PRESS) -
La secció de menors del tribunal d'instància de Lleida va condemnar dilluns a 6 anys d'internament i a 2 de llibertat vigilada l'acusat de matar a ganivetades un jove de 18 anys a Tàrrega (Lleida) l'estiu del 2025, segons confirmen fonts de la Fiscalia a Europa Press.
El processat, que tenia 17 anys en el moment del crim, va reconèixer els fets en una vista de conformitat, per la qual cosa es preveu que ingressi en un centre durant els pròxims dies.
Els Mossos d'Esquadra van detenir el menor a finals d'agost després que es produís una baralla en la qual el jove de 18 anys va resultar greument ferit, si bé va acabar morint a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.