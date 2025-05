António Costa veu en la UE un soci fiable en moments de confiança "sota mínims"

Apunta a millorar les relacions amb el Mercosur, Mèxic, l'Índia, Indonèsia o Tailàndia

El president del Consell Europeu, António Costa, considera que la Unió Europea (UE) és "un soci fiable, compromès amb els seus aliats i acords internacionals", en una època en la qual la confiança està, textualment, sota mínims.

Ho ha dit aquest dimarts en la sessió 'El despertar de la UE: Prioritats per reforçar Europa al món', durant la 40a Reunió Cercle d'Economia, que se celebra fins dimecres al Palau de Congressos de Catalunya.

Costa ha posat d'exemple el Ceta, l'acord comercial que elimina aranzels i redueix les barreres de pràcticament tots els sectors entre el Canadà i la UE, que ha augmentat un 26% les exportacions de béns de la UE al país nord-americà durant els seus primers cinc anys.

"És el moment d'accelerar en la negociació i finalització de més acords comercials, com el Mercosur, que fins i tot serà més avantatjós que el nostre acord amb el Canadà. Els nostres exportadors europeus estalviarien 4.000 milions d'euros en dret de duanes cada any", ha destacat.

A més a més, ha posat l'accent en la necessitat de reforçar la xarxa de socis, entre els quals ha esmentat Mèxic, l'Índia, Indonèsia o Tailàndia, i ha subratllat les pròximes negociacions que es duran a terme amb països com el Regne Unit, el Japó o la Xina.

ARANZELS

Costa ha opinat que, sobre la guerra aranzelària amb els EUA, Europa "no ha de respondre al proteccionisme amb més proteccionisme", sinó que ha de trobar solucions, textualment, mitjançant el diàleg, per exemple, eliminant els aranzels a tots dos costats de l'Atlàntic.

"És una proposta constructiva i estem llestos per fer-ho", ha subratllat el president del Consell Europeu.

Sobre els aranzels, ha dit que "augmenten els preus, generen incertesa i afebleixen tothom", per la qual cosa aquest escenari representa, textualment, una immensa oportunitat per a Europa per mostrar-se com un soci de confiança al món.

DEFENSA

Costa també ha ressaltat que el context geopolític actual requereix que Europa "sàpiga defensar-se".

Per això, ha celebrat l'anunci del president del Govern central, Pedro Sánchez, d'augmentar la despesa en defensa al 2% aquest any.

"En un món cada vegada més perillós, Europa s'ha de saber defensar, no només davant amenaces estrictament militars, sinó també amenaces híbrides", ha assegurat.

ESTATS UNITS

Finalment, Costa ha parlat sobre la relació entre Europa i els Estats Units, de la qual ha dit que totes dues parts han de dur a terme una negociació sobre les responsabilitats en defensa que ha d'assumir el vell continent.

"Des d'Obama, ens van dir que necessitaven que Europa assumís més responsabilitats en defensa. La guerra aranzelària no té sentit perquè, si hem d'augmentar la nostra responsabilitat en defensa, hem d'enfortir les nostres economies, no afeblir-les", ha insistit.

A parer seu, aquestes negociacions "no s'han de fer a Twitter, sinó parlant i resolent els problemes".

EUROPA "COM LA SAGRADA FAMÍLIA"

En la seva intervenció, el dirigent europeu ha comparat la UE amb la Sagrada Família, aprofitant la seva estada a Barcelona.

"És un projecte enorme, desmesurat, idealista, de dimensions històriques i amb una arquitectura molt complexa, perpètuament inacabada, tot i que acabarà l'any vinent, i en el que cadascú aporta el seu gra de sorra per resoldre els desafiaments del seu temps", ha dit.