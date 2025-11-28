António Costa demana "donar espai" i suport a Trump perquè el seu pla de pau a Ucraïna tingui èxit

Frederic Sierakowski/European Co / DPA
BARCELONA 28 nov. (EUROPA PRESS) -
El president del Consell Europeu, António Costa, ha expressat aquest divendres que Europa ha de "donar espai" i suport al president dels Estats Units, Donald Trump, perquè el seu pla de pau a Ucraïna tingui èxit, i ha defensat que el pla de pau europeu es basa en la defensa d'Ucraïna i en les sancions a Rússia.
"Trump s'ha compromès a intentar-ho i empènyer Rússia a la taula de negociacions. Donem suport als seus esforços des del primer dia. Crear un canal paral·lel no és productiu", ha dit en una entrevista a 'La Vanguardia' recollida per Europa Press, en què ha demanat no especular sobre si el pla del mandatari nord-americà fracassarà.
Ha assegurat que espera que "sigui hora que Rússia entengui que no és possible continuar violant" el dret internacional i ha assenyalat que necessiten respectar les fronteres d'Ucraïna reconegudes internacionalment.
"Si la comunitat internacional permet que un país gran, especialment un país que és membre permanent del Consell de Seguretat, canviï les fronteres i el territori per la força d'un altre país, és un precedent molt perillós", ha dit.
Ha subratllat que "tothom valora com n'és de fiable i predictible la UE", uns valors que en l'actualitat, segons ell, són un avantatge.