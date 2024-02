António Costa aposta per la comprensió entre membres de la UE per evitar "nous Brexits"

Defensa facilitar la integració dels immigrants i augura una "nova etapa" per ampliar la UE



BARCELONA, 17 febr. (EUROPA PRESS) -

El primer ministre en funcions de Portugal, António Costa, ha defensat aquest dissabte la comprensió entre els Estats membre de la Unió Europea (UE) per evitar "nous Brexits".

"Hem de tenir la intel·ligència de comprendre'ns els uns als altres", ha dit en el seu discurs després de rebre a Barcelona el Premi als Valors Europeus del PSC, amb la participació del líder del PSC, Salvador Illa, i els eurodiputats socialistes Laura Ballarín i Javi López.

Costa, que ha iniciat el seu discurs en català per agrair el premi, ha considerat que el Brexit va ser "un error" per al Regne Unit, i ho ha lamentat com una pèrdua per a la resta de la Unió.

Costa va presentar la seva dimissió el 7 de novembre davant la sospita plantejada per la Fiscalia que va incórrer en un delicte de tràfic d'influències en l'operació 'Influencer', i Pedro Nuno Santos serà el candidat dels socialistes portuguesos en les eleccions parlamentàries del 10 de març.

CONTRA EL "DISCURS DE LA POR"

En la seva intervenció, el primer ministre lusità en funcions ha exposat que els socialistes defensen una Europa unida, solidària i oberta al món, una visió que està "sota l'atac de la dreta populista".

Davant els desafiaments als quals s'enfronta la UE, ha asseverat que la resposta és una Europa que reforça els seus llaços amb els altres continents, i "no el discurs de la por, que és el discurs de les dretes".

"Aquesta és la gran diferència entre nosaltres i les dretes. Els populistes s'alimenten de la por, nosaltres, els socialistes, hem d'alimentar Europa de confiança", ha afegit.

GUERRA A UCRAÏNA I A GAZA

Precisament, Costa ha citat el guanyador de l'anterior edició d'aquests premis, l'alt representant de la UE per a Afers Exteriors, Josep Borrell, que ha rebutjat que hi hagi "dues mesures" en la defensa del dret internacional, en referència a les guerres a Ucraïna i a Gaza.

Costa, igual que ha demanat que Rússia posi fi a la invasió d'Ucraïna, ha defensat la posició dels socialistes en demanar un alto el foc a Gaza, l'alliberament de tots els ostatges de Hamas i el reconeixement tant d'Israel com de Palestina, "vivint costat a costat en pau".

REBUTJA "TANCAR-SE EN MURS"

En matèria d'immigració, ha donat suport a la idea que "l'Europa que s'obre al món en el comerç no pot tancar-se en murs als immigrants".

Per això, ha destacat la tasca de cooperació amb els països de trànsit o la gestió de la fronteres comunes de la Unió per obtenir "una integració reeixida dels immigrants" en les societats de la UE.

UNA NOVA AMPLIACIÓ

Costa ha avalat que "ha arribat l'hora d'una nova etapa" en la qual, amb la pròxima ampliació dels Estats membre de la UE, s'hi inclogui no només Ucraïna, sinó també els Balcans Occidentals, països entre els quals hi ha Albània, Bòsnia i Hercegovina, Montenegro o Sèrbia.

Ha afirmat que la UE ha de reformar la seva arquitectura institucional per ser una "casa comuna" que reflecteixi els valors compartits entre els Estats.

També ha destacat el valor de la Unió en el futur, que Costa augura amb un paper actiu amb socis en altres continents, i ha rebutjat que "el món de demà no serà un món dividit entre els Estats Units i els xinesos, en què Europa sigui tan sols espectadora".