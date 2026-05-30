Anton (Cambra de Barcelona al Maresme) marca l'objectiu de crear més ocupacions a la comarca

Va reunint-se amb tots els ajuntaments durant aquest any
BARCELONA, 30 maig (EUROPA PRESS) -
El president de la Cambra de Barcelona al Maresme, David Anton, ha afirmat que el principal objectiu per a la comarca ha de ser crear més llocs de treball per als seus habitants i que no hagin d'anar a treballar a Barcelona, en una entrevista d'Europa Press.
Anton ha celebrat que el Maresme "ha deixat de ser un lloc d'estiueig" exclusivament i ha apuntat com a sectors clau per aconseguir aquest increment de l'ocupació tots els relacionats amb el coneixement.
Per això ha valorat "el paper fonamental" del Tecnocampus de Mataró (Barcelona), amb 2.000 estudiants, i Anton preveu que una part podrà treballar en el Maresme.
TURISME "SOSTENIBLE I DE MÉS QUALITAT"
També ha explicat que un altre repte de la comarca ha de ser avançar cap a un turisme "sostenible i de més qualitat, en el qual la temporalitat no sigui tan forta com actualment".
CONNECTIVITAT BONA I FREQÜENT
En tot cas, veu necessari prioritzar una connectivitat "freqüent, de qualitat i que no sofreixi retards" amb Barcelona.
"Els empresaris hem d'exigir que la gent pugui arribar a treballar a la seva hora. Això ens afecta; si la gent sempre arriba tard, aquests costos els assumim tots, però especialment els empresaris", ha dit.
SER "CORRETJA DE TRANSMISSIÓ"
Anton ha començat una ronda de reunions amb els ajuntaments de la comarca i preveu haver-los visitat tots aquest any, per ser "corretja de transmissió entre el que necessiten els empresaris i el que demana l'administració".
Ha afegit que aquestes reunions faciliten que la Cambra pugui conèixer amb detall el territori i els seus problemes.
Un altre dels seus objectius és reunir-se amb les empreses del Maresme i d'escoltar a les patronals del territori, per participar en iniciatives conjuntes.
Ha recordat que la Cambra ofereix a les empreses serveis i infraestructura perquè "puguin ser més fortes, internacionalitzades i puguin tenir plans de formació 'ad hoc".
També ofereixen un servei d'estudis professionalitzat per als ajuntaments per poder crear plans de dinamització del comerç o una Àrea de Promoció Econòmica Urbana (Apeu).