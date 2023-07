Antifrau lamenta la supressió de l'Agència de Transparència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona

BARCELONA, 28 jul. (EUROPA PRESS) -

L'Oficina Antifrau de Catalunya ha lamentat la supressió de l'Agència de Transparència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).

En un comunicat aquest divendres, ha definit l'agència com una "entitat consolidada i com una eina valuosa per a la promoció, la implantació i l'avaluació" de les polítiques de transparència, govern obert i integritat pública en l'àmbit local.

Antifrau ha agraït la tasca de l'agència i ha destacat que ha estat "rellevant en la promoció de valors" com la transparència i la integritat, i creu que la seva supressió genera un buit que veu difícil d'omplir.