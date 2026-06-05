Anticorrupció demana al jutge que citi Narbona com a testimoni en el cas Leire Díez

MADRID 5 juny (EUROPA PRESS) -
La Fiscalia Anticorrupció ha sol·licitat al jutge de l'Audiència Nacional Santiago Pedraz que cridi com a testimoni la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, dins la investigació sobre la presumpta trama per desbaratar causes judicials que afecten el partit i l'executiu de Pedro Sánchez.
Així consta en un escrit del ministeri públic, al qual ha tingut accés Europa Press, en què les fiscals també demanen que atestin, entre d'altres, l'agent de la Guàrdia Civil Rubén Villalba, l'empresari Claudio Rivas, Carmen Pano --l'empresària que va dir haver portat 90.000 euros en efectiu a la seu del PSOE-- o el seu xofer, Álvaro Gallego.
En un informe que forma part del sumari del cas Leire Díez i al qual ha tingut accés Europa Press, la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil detalla una conversa de Díez amb Narbona a través de Whatsapp el 24 d'abril del 2024.
"Díez va parlar de 'reconduir' els atacs al president, donar 'ajuda qualificada' i capgirar l'assumpte 'com un mitjó'. En aquesta mateixa conversa, Narbona va fer referència a que aquestes qüestions 'les havies explicat a Santos l'altre dia'", relaten els agents.
Després de la publicació dels primers àudios que revelaven les reunions de Leire Díez, Narbona va admetre que la va conèixer "fa molt temps a Santander", on l'exmilitant s'encarregava de la comunicació del partit, tot i que es va desvincular de qualsevol activitat il·lícita.