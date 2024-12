Anticorrupció demana elevar al Suprem la investigació a Alvise per presumpte finançament il·legal

MADRID 2 des. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalia Anticorrupció ha demanat aquest dilluns elevar una exposició raonada al Tribunal Suprem perquè investigui al líder de 'Se acabó la Fiesta', Luis 'Alvise' Pérez, pel presumpte cobrament en metàl·lic de 100.000 euros per al finançament del partit polític.

Fonts fiscals han confirmat que Fiscalia, en resposta al jutge de l'Audiència Nacional José Luis Calama, ha "informat favorablement" al fet que s'elevi una exposició raonada a la sala penal del Tribunal Suprem en relació a l'eurodiputat "per finançament il·legal de partit polític".

En aquest context, l'AN es dirigirà al Parlament Europeu per confirmar que Alvise és eurodiputat i, per tant, aforat, abans d'enviar al Tribunal Suprem la causa en la qual s'indaga el presumpte cobrament en metàl·lic de 100.000 euros per al finançament de la formació.

Aquest tràmit, apunten les citades fonts, serà el pas previ abans que el titular del Jutjat Central d'Instrucció número 4 remeti a l'alt tribunal la investigació sobre el pagament que l'empresari Álvaro Romillo, àlies 'Cryptospain', hauria efectuat a l'eurodiputat.

Aquesta investigació és en realitat una peça separada dins de la causa en la qual el jutge Calama investiga al propi Romillo per la presumpta estafa piramidal que hauria perpetrat Madeira Invest Club, un entramat del que Romillo hauria estat màxim responsable.

L'empresari va assegurar dimecres passat davant del jutge que va lliurar 100.000 euros en metàl·lic a 'Alvise' Pérez per rebre favors futurs del dirigent i també beneficiar-se de la seva influència a la xarxa social Telegram.