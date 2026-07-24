Anticorrupció demana ampliar l'estudi i la taxació de les joies de Zapatero

MADRID 24 jul. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalia Anticorrupció ha reclamat ampliar l'estudi i la taxació de les joies trobades al despatx de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, amb un valor preliminar d'1,3 milions d'euros, per saber-ne el valor actual de mercat i la data en què van ser enfilades.
Segons ha avançat 'El Mundo' i han confirmat fonts fiscals a Europa Press, Anticorrupció ha demanat en un escrit al jutge de l'Audiència Nacional que investiga el cas Plus Ultra, José Luis Calama, que requereixi a la joieria Ansorena, encarregada del primer estudi, ampliar l'anàlisi de les joies.
A més del valor de mercat actual, la Fiscalia vol saber la data en què van ser muntades les joies, intervingudes al despatx de l'expresident el passat 19 de maig per la Policia Nacional, arran de la imputació per la seva presumpta influència en el rescat de 53 milions d'euros que el Govern central va concedir a l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia.
Després de la taxació preliminar de les joies, el jutge va imputar Zapatero com a presumpte autor d'un delicte fiscal i un de contraban. A hores d'ara, l'expresident no n'ha aclarit l'origen.
Dijous, en la seva primera entrevista des que va començar la investigació, Zapatero va negar tenir un "afany patrimonial" i la "intenció de defraudar" amb les joies, i va assegurar que van ser "un regal de cortesia personal de fa molts anys" però sense determinar qui l'hi va fer.