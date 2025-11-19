Anticorrupció demana 24 anys de presó per a Ábalos, 19 i mig per a Koldo i 7 per a Aldama per la trama de les mascaretes

MADRID 19 nov. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalia Anticorrupció ha demanat al Tribunal Suprem que imposi 24 anys de presó a l'exsecretari d'Organització del PSOE José Luis Ábalos pels presumptes delictes de pertinença a organització criminal, suborn, tràfic d'influències, malversació i ús d'informació privilegiada, en la suposada trama de mascaretes del cas Koldo. També ha reclamat que se li imposi una multa de 3,9 milions d'euros.
Així consta en l'escrit d'acusació, al qual ha tingut accés Europa Press, que ha presentat el cap de la Fiscalia especialitzada, Alejandro Luzón, de cara al judici que se celebrarà contra l'exdirigent socialista per presumptes irregularitats en els contractes de mascaretes que va adjudicar el Ministeri de Transports que dirigia durant la pandèmia.
L'escrit d'Anticorrupció té lloc després que el passat 3 de novembre el magistrat instructor, Leopoldo Puente, proposés jutjar Ábalos, el seu exassessor ministerial, Koldo García, i l'empresari i presumpte facilitador de la trama, Víctor de Aldama.
Pel que fa a Koldo García, Luzón ha demanat al Suprem que li imposi la pena de 19 anys i mig de presó pels mateixos delictes que atribueix a Ábalos: pertinença a organització criminal, suborn, tràfic d'influències, malversació i ús d'informació privilegiada. De la mateixa manera, ha sol·licitat que se li reclami una multa de 3,9 milions d'euros.
Al marge de les multes, la Fiscalia ha demanat que s'obligui Ábalos i Koldo a indemnitzar "conjuntament i solidàriament" Ineco --amb 34.477,86 euros-- i Tragsatec --amb 9.500,54 euros--.
Per la seva banda, també ha subratllat la necessitat d'"acordar el decomís dels guanys provinents del delicte de suborn, per un import d'almenys 430.298,4 euros".