Antich serà reelegit aquest dissabte com a president d'Òmnium en ser l'única candidatura presentada

BARCELONA 29 maig (EUROPA PRESS) -
El president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, serà reelegit aquest dissabte al capdavant de l'entitat en ser l'única candidatura que s'ha presentat per a la renovació parcial de la junta directiva, que haurà de ser avalada pels socis.
Al Casino de l'Aliança del Poblenou de Barcelona, l'entitat celebrarà a partir de les 12.15 hores la seva assemblea general ordinària, en què a més de presentar el pla de treball i el pressupost d'aquest any, es proclamaran els resultats de les eleccions a la junta directiva.
En aquesta ocasió, s'ha votat per renovar els càrrecs de la presidència, les vicepresidències, la tresoreria i 15 vocalies.
La llista d'Antich està integrada per Mariona Lladonosa; Àngel Castiñeira; Elena Subirà; Teresa Navarro; Magda Oranich; David Fernàndez; Jordi Corrons; Susan Kalunge; Toni Borrell; Rosa Olivé; Antònia Maria Dols; Guifré Homedes; Marta Rosique; Jordi Cabré; Judit Camargo; Ingrid March; Tayssir Azouz; Júlia Petit i Ernest Montserrat.
Els socis de l'entitat han pogut votar des del 5 de maig per via electrònica i també ho podran fer directament aquest dissabte al Casino de l'Aliança del Poblenou.