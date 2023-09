Antich, sobre el rebuig dels recursos contra els indults: "Mai no han estat l'opció d'Òmnium"

BARCELONA, 14 set. (EUROPA PRESS) -

El president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha assegurat que els indults als presos independentistes "mai no han estat l'opció d'Òmnium perquè no hi ha delicte", després que el Tribunal Suprem (TS) ha rebutjat els recursos contra els indults a l'expresident d'Òmnium Jordi Cuixart i el de l'ANC Jordi Sànchez.

En un missatge aquest dijous a través de la xarxa social X recollit per Europa Press, Antich ha assegurat que "la vulneració de drets fonamentals és permanent".

"Com va dir Jordi Cuixart, la lluita és col·lectiva i continua. Per l'amnistia, l'autodeterminació i la independència", ha defensat el president de l'organització independentista.