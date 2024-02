Antich (Òmnium) veu una "obsessió persecutòria" en la investigació a Puigdemont per terrorisme

BARCELONA, 29 febr. (EUROPA PRESS) -

El president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha criticat l'"obsessió persecutòria de l'Estat vers l'independentisme" després que el Tribunal Suprem (TS) ha acordat investigar per terrorisme l'expresident de la Generalitat i eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont, i el diputat d'ERC al Parlament Ruben Wagensberg.

En un missatge a X aquest dijous recollit per Europa Press, Antich ha afirmat que el poder judicial "està podrit de soca-rel i actua com un agent polític" contra l'independentisme.

"Protestar és un dret i estem determinats a defensar-lo", ha subratllat en referència a les protestes del cas Tsunami Democràtic per les quals estan sent investigats per terrorisme Puigdemont i Wagensberg.