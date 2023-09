Antich veu "indissolubles" l'amnistia i l'autodeterminació de cara a una investidura de Sánchez

BARCELONA, 4 set. (EUROPA PRESS) -

El president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha insistit a exigir l'amnistia i l'autodeterminació perquè el candidat socialista a la presidència del Govern central, Pedro Sánchez, sigui investit amb els vots independentistes: "Són indissolubles".

"L'amnistia no resol en si mateix el problema, però no es pot abordar el dret a l'autodeterminació mentre hi hagi una maquinària repressiva de l'Estat a tota marxa", ha defensat en una entrevista d''El Periódico' d'aquest dilluns recollida per Europa Press.

Ha rebutjat incloure en una amnistia els policies processats per l'1-O en considerar que "les amnisties mai no poden suposar impunitat per als actes d'estat que han comportat violacions de drets humans, des del genocidi a la violència policial".

Així mateix, creu que els aldarulls "hi quedarien completament dins, en la mesura que són un exercici del dret a la protesta" i ha enumerat accions com tallar una carretera, interrompre comunicacions o infraestructures o ocupar els carrers d'una ciutat.

FALTA D'UNITAT ESTRATÈGICA

Antich ha recordat a ERC i Junts que "una acció conjunta permet més força negociadora" i, si bé no veu unitat estratègica, ha dit que sí que hi ha --textualment-- coincidència estratègica.

Sobre la taula de diàleg, ha defensat que "tots els instruments són vàlids" i ha retret al Govern central que --en les seves paraules-- s'hagi negat a reunir-la i hagi vetat temes.

I ha reclamat a les institucions catalanes que "han de fer molt més del que estan fent per revertir el descens de l'ús social del català".