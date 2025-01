Antich (Òmnium): "El sobiranisme té la missió de fer un gir de 180 graus per enfortir-se"

"És urgent canviar aquesta inèrcia a la deriva", afirma

BARCELONA, 2 gen.

El president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha assegurat que "el sobiranisme té la missió de fer un gir de 180 graus per enfortir-se", i ha advertit que això no pot esperar quatre anys, segons informa l'entitat en un comunicat.

En un missatge adreçat als socis de l'entitat, Antich ha afirmat que "és urgent canviar aquesta inèrcia a la deriva" de l'independentisme i ha valorat que el cicle polític de descoratjament i frustració, a parer seu, ha paralitzat el moviment.

"Els pròxims quatre anys són determinants per redirigir el rumb del catalanisme i possibilitar nous escenaris futurs per a la conquesta de la llibertat", ha afegit Antich, que ha defensat l'aposta per --textualment-- la construcció nacional.

Ha instat la societat civil i el catalanisme a tenir un paper clau per impulsar nous horitzons, en les seves paraules, i ha sostingut: "Depèn de nosaltres obrir aquests nous escenaris per avançar cap a una Catalunya lliure, pròspera i justa".

"SENTIMENT DE PERTINENÇA"

Així mateix, ha remarcat que "la llengua és la cultura vertebral de la nació" i veu necessari garantir que el català arribi a tothom, també als qui manifesten voler aprendre la llengua però que per falta d'oferta no ho poden fer.

Finalment, ha defensat "fer créixer el sentiment de pertinença, aglutinar majories, combatre les desigualtats i l'exclusió, garantir la cohesió social, enfortir la llengua i la cultura per fer-les accessibles a tothom".