Antich (Òmnium) sobre la sentència del TEDH: "Sempre denunciarem la vulneració de drets"

BARCELONA 6 nov. (EUROPA PRESS) -
El president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha sortit al pas aquest dijous de la sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) en afirmar: "Sempre denunciarem la vulneració de drets".
"L'empresonament preventiu dels líders independentistes va ser una operació repressiva per apartar l'independentisme de les institucions. Les decisions del Tribunal Suprem tenen una motivació política. Sempre denunciarem la vulneració de drets. Arreu", ha manifestat en una anotació a X recollida per Europa Press.
Tot això després que el TEDH hagi descartat que el Suprem vulnerés els drets polítics de l'actual secretari general de Junts, Jordi Turull, del president d'ERC, Oriol Junqueras, i de l'expresident de l'ANC Jordi Sànchez en ordenar el seu ingrés a presó provisional després de l'1-O i impedir-los participar en les eleccions autonòmiques del desembre del 2017.