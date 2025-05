Antich (Òmnium) sobre la retirada del vot per a l'oficialitat del català: "Avui no s'acaba res"

BARCELONA 27 maig (EUROPA PRESS) -

El president d'Òmnium, Xavier Antich, ha defensat que l'oficialitat del català a la UE és un reconeixement just i necessari, i ha afirmat: "Avui no s'acaba res", després de la retirada per part del Govern central de la votació sobre l'oficialitat del català, el gallec i el basc a les institucions europees en el Consell d'Afers Generals de la UE.

"Continuarem treballant, amb la perseverança de sempre, pels drets lingüístics de més de 10 milions de catalanoparlants", ha afirmat en un missatge a X aquest dimarts recollit per Europa Press.

Antich també ha sostingut que "fa dècades que la societat catalana lluita per l'oficialitat del català a la UE".