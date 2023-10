Antich (Òmnium) reivindica l'amnistia en l'acte per l'1-O: "Votar no és delicte"

BARCELONA, 1 oct. (EUROPA PRESS) -

El president d'Òmnium, Xavier Antich, ha reivindicat l'amnistia en l'acte unitari pel sisè aniversari de l'1-O a la plaça de Catalunya de Barcelona: "Lluitem per l'amnistia per forçar a l'Estat a reconèixer que votar no és delicte".

"Lluitem per l'amnistia per forçar a l'Estat a afrontar democràticament el conflicte polític", ha afegit Antich en l'acte convocat pel Consell de la República (CdRep), l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium, l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) i La Intersindical.

Així mateix, Antich ha sostingut que "exercir drets fonamentals i lluitar per la independència no és cap delicte. El que és delicte és vulnerar drets fonamentals".

"Necessitem afeblir a l'Estat i per això estem al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH), on està en joc que Estrasburg condemni una vegada més a l'Estat per vulnerar drets fonamentals", ha assenyalat.

Finalment, ha assegurat que Òmnium continuarà "vertebrant majories i enfortint el moviment per guanyar", en un acte en el qual una part dels assistents ha xiulat contra ell per fer referència a l'amnistia.