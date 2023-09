Antich (Òmnium) reclama una negociació coordinada i "seriosa" amb l'Estat per a l'amnistia

Avisa que aquest és només el primer pas i que l'objectiu és l'autodeterminació

El president d'Òmnium, Xavier Antich, ha reclamat als partits independentistes una negociació coordinada i "seriosa" amb l'Estat per aconseguir l'amnistia i l'autodeterminació, en l'acte de l'entitat per la Diada a Barcelona, i al qual ha assistit el president de la Generalitat, Pere Aragonès.

Ho ha dit acompanyat pels membres de la junta d'Òmnium, entre els quals destaquen les vicepresidentes Mònica Terribas, Marina Gay i Marta Garsaball; el secretari, Jordi Arcarons, i els vocals Quim Forn i David Fernàndez, en un acte celebrat a l'Arc de Trimof de Barcelona amb prop d'uns 400 assistents.

"Si hi ha coincidència estratègica, que n'hi ha, no pot ser que la diversitat tàctica impossibiliti treballar plegats per assolir-ho", ha afirmat, afegint que l'amnistia és només el primer pas i que l'objectiu és l'autodeterminació a través d'un referèndum reconegut per la comunitat internacional.

Antich ha afirmat que l'independentisme té una oportunitat inèdita que ha d'aprofitar, amb una aritmètica parlamentària i amb un Estat "que es veu obligat" a abordar políticament la situació de Catalunya, l'amnistia i l'autodeterminació.

Ha xifrat en 4.400 les persones actualment condemnades, jutjades o investigades per qüestions relacionades amb l'independentisme, de les quals 1.432 es podrien beneficiar d'una hipotètica llei d'amnistia que reconeixeria que "els fets pels quals se'ls investiga no són delicte, sinó exercici de drets fonamentals".

VERGÉS, CAMPUZANO, VILALTA I BORRÀS

A l'acte hi ha assistit la vicepresidenta primera del Parlament, Alba Vergés; el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano i la secretària segona de la Mesa del Parlament, Aurora Madaula.

Ho han fet juntament amb la secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta; la presidenta de Junts, Laura Borràs; el secretari general, Josep Turull; el president del partit al Parlament, Albert Batet; el portaveu, Josep Rius; el dirigent d'En Comú Podem i negociador de Sumar per a la investidura, Jaume Asens, i la líder de Comuns al Parlament, Jéssica Albiach.

També hi ha assistit la portaveu de la CUP al Parlament, Eulàlia Reguant; el portaveu del Consell de la República (CdRep) i també el portaveu de Demòcrates, Toni Castellà, i l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell i l'exconseller Josep Rull.

REPRESENTANTS EMPRESARIALS, SINDICALS I INSTITUCIONALS

També hi han estat presents els representants institucionals, empresarials i sindicals com la directora de la Institució de les Lletres Catalans (ILC), Izaskun Arretxe; la presidenta de la Cambra de Barcelona, Mònica Roca; el secretari d'UGT de Catalunya, Camil Ros, i el de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco.

La cantautora balear Maria del Mar Bonet i el compositor valencià Borja Penalba han interpretat 'L'amor és mar desfeta', 'Podries' de Joana Raspall i 'Què volen aquesta gent?' abans del discurs d'Antich, que ha culminat amb l'himne oficial de Catalunya, 'Els Segadors'.