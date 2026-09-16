Antich reclama "justícia" per a Español i condemnar els policies que el van lesionar

BARCELONA 16 set. (EUROPA PRESS) -
El president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha reclamat aquest dimecres "justícia" per a Roger Español i que es condemni els 4 policies nacionals acusats de lesionar-lo després de perdre la visió d'un ull per l'impacte d'una pilota de goma durant el referèndum de l'1 d'octubre del 2017.
"No admetem cap altra resolució que la culpabilitat i que obligui l'Estat a autoesmenar-se i així preservar els nostres drets", ha subratllat en unes declaracions als mitjans abans de començar el judici a l'Audiència Provincial de Barcelona.
Després de recordar que exerceixen d'acusació popular juntament amb ANC i Irídia, ha assegurat que ho faran en nom de tots els qui van patir "la violència policial" i van practicar el dret a l'autodeterminació l'1-O.
"Ha costat molt arribar fins aquí i ja és una victòria", ha recalcat Antich, que creu que és un judici que ha d'interpel·lar tota la societat catalana perquè, a parer seu, és sobre la defensa i l'exercici de drets fonamentals per sobre de la repressió i la violència policial.
I és que, segons Antich, l'1-O la policia tenia "vocació de reprimir a qualsevol preu l'exercici dels drets fonamentals, i per tant en el cas de Roger Español hi va haver internacionalitat de fer mal".