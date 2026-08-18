Antich (Òmnium) reclama consens contra aquells que "busquen convertir la catalanitat en una minoria"

Alberto Paredes - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 18 ago. (EUROPA PRESS) -
El president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha reclamat consens i cohesió social, que veu en risc a Catalunya, per combatre a aquells que "pretenen convertir la catalanitat en una minoria nacional".
Així s'ha expressat en declaracions als periodistes aquest dimarts abans de participar a la taula rodona 'Reprendre l'esperit. Als deu anys de la mort de Muriel Casals' a la Universitat Catalana d'Estiu (UCE), a Prada de Conflent (França).
En preguntar-li per l'auge d'Aliança Catalana, ha defensat "no contemplar en aquests grans consensos a les posicions xenòfobes que pretenen excloure de la catalanitat a una part dels catalans" i ha advocat per una Diada inclusiva que, segons ell, avanci sense deixar a ningú enrere.