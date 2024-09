Antich: la mobilització per la Diada no va tenir l'"èxit d'una convocatòria massiva"

BARCELONA, 12 set. (EUROPA PRESS) -

El president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha considerat que la mobilització per la Diada d'aquest dimecres no va tenir l'"èxit d'una convocatòria massiva", fet que considera evident després de les xifres de participació de les manifestacions.

Ho ha dit en una entrevista de Rac 1 aquest dijous recollida per Europa Press, en la qual ha assegurat que el repte d'aquesta Diada era "demostrar que en el context actual l'independentisme no ha desaparegut".

Ha afirmat que les xifres de participació se situen en els paràmetres de les dues darreres convocatòries i ha destacat que és "una mostra de la perseverança d'un moviment que no es resisteix a desaparèixer".

No obstant això, Antich ha lamentat el desànim, la mobilització decreixent i la desorientació que creu que hi ha en el moviment independentista: "La gent surt a manifestar-se quan té un horitzó clar, quan té un objectiu, quan saps per què es manifesta".

"Aquest projecte d'horitzó compartit que faci que la gent surti no hi és", ha afegit, i ha assenyalat els partits polítics com els responsables de vehicular en un projecte els grans consensos socials.