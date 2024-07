Antich (Òmnium) sobre la invalidació del cas Tsunami: "Irregularitats sumades a un relat delirant"

BARCELONA, 8 jul. (EUROPA PRESS) -

El president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha celebrat aquest dilluns la invalidació per part de l'Audiència Nacional (AN) de totes les seves diligències acordades en la causa de Tsunami Democràtic amb posterioritat al 29 de juliol del 2021, la qual cosa afectaria les imputacions per terrorisme de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i de la secretària general d'ERC, Marta Rovira.

"Encara més irregularitats sumades a un relat delirant per construir una causa contra l'independentisme i el nostre legítim dret de protesta", ha escrit en una publicació a X recollida per Europa Press.

"La causa contra Tsunami només se sosté sobre la sacrosanta unitat d'Espanya. Arxivament immediat!", ha afegit.