Antich exigeix un pla de xoc per impulsar el català que "no sigui paper mullat"

BARCELONA 19 febr. (EUROPA PRESS) -

El president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha demanat aquest dimecres al Govern que presenti tan aviat com sigui possible un pla de xoc per millorar el coneixement i l'ús social del català, i que vagi acompanyat de prou pressupost perquè "no sigui paper mullat".

Ho ha dit en una atenció als mitjans després de conèixer aquest mateix dimecres les principals conclusions de l'Enquesta d'Usos Lingüístics de la Població (EULP 2023), que apunten al fet que l'ús del català com a llengua habitual ha baixat gairebé quatre punts en termes percentuals, després de passar del 36,1% el 2018 al 32,6% de la població el 2023.

Antich ha afirmat que els consta que el Govern ja treballa per perfilar el pla de xoc per millorar la salut del català, i ha demanat que les mesures que proposi l'executiu català vagin més enllà d'una "declaració de bones intencions".

El president d'Òmnium ha destacat que hi ha més de dos milions de ciutadans a Catalunya que expressen la voluntat de voler aprendre el català o millorar-ne el coneixement, als qui, segons remarca, no se'ls està oferint l'oferta formativa suficient.

Per això, ha exigit a l'executiu català que multipliqui les places d'aprenentatge del català i els horaris perquè, a parer seu, les llistes d'espera del català són "la imatge més visible" de la reculada de la llengua.

"CONFIRMEN" LA TENDÈNCIA

Sobre les dades de l'enquesta, Antich ha opinat que "confirmen" el que Òmnium deia aquests darrers anys que és la reculada de l'ús del català el que, segons ell, va lligat al coneixement de la llengua.

"Si volem que la llengua catalana continuï sent la columna vertebral de la nació i alhora el principal element de cohesió social, cal que tots els agents del país entomem el repte de capgirar les dades per avançar cap a la universalització del català", ha expressat.