Antich (Òmnium) diu que l'amnistia donaria "una legitimació indirecta" a l'1-O

BARCELONA, 10 set. (EUROPA PRESS) -

El president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha dit que una possible llei d'amnistia donaria "una legitimació indirecta" dels resultats de l'1-O.

"L'amnistia, tal com s'entén internacionalment, és una restitució dels drets fonamentals, i el que fa és reconèixer que el que s'ha considerat com a delicte en realitat no ho és", ha apuntat en una entrevista a 'El Punt Avui', recollida aquest diumenge per Europa Press.

També ha analitzat que l'amnistia només afectaria una part dels independentistes: Hi ha "1.600 persones que van ser víctimes de violència policial. I aquests casos no són amnistiables, ja que no han estat condemnades per res".

Ha assenyalat que la manifestació de la Diada d'aquest dilluns arriba "en un moment clau del curs polític per tornar a mobilitzar els carrers" amb el projecte independentista.

"Hi ha una oportunitat per abordar coses que, des del 2017, Espanya s'havia negat a tractar i ara són tema de debat polític", ha opinat sobre les negociacions dels partits independentistes per a una possible investidura del president en funcions i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez.