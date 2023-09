Antich (Òmnium) diu que hi ha 1.432 "represaliats" susceptibles d'acollir-se a una llei d'amnistia

BARCELONA, 17 set. (EUROPA PRESS) -

El president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha dit que hi ha 1.432 "represaliats" que haurien de ser susceptibles d'acollir-se a una possible llei d'amnistia.

En una entrevista a 'El Nacional', recollida per Europa Press aquest diumenge, Antich inclou en aquesta xifra aquelles persones condemnades penalment, les que estan esperant sentència, les que estan investigades pendents de judici i aquelles que tenen sancions administratives arran de l'1-O, incloses dins del total de 4.400 represaliats que, segons ell, són "víctimes de violència policial o d'espionatge polític".

Ha afirmat que "aquells que deien que (l'amnistia) era impossible són els primers que la posen sobre la taula" i que per Òmnium l'amnistia és una necessitat.

Antich ha defensat que "l'amnistia porta implícitament reconegut el dret a l'autodeterminació", perquè, al seu parer, representa que aquells fets que han estat perseguits com a delictius no ho són.

El president de l'entitat ha declarat que la presidenta de Junts, Laura Borràs, no s'engloba en aquests 1.432 perquè apareixia "com a represaliada per l'espionatge amb Pegasus", però no per fets relacionats amb l'1-O.

EL CATALÀ A LA UE

Ha definit com una "anomalia que fa temps que s'hauria d'haver esmenat" que el català no tingui caràcter de llengua oficial a la UE.

"Hem de confiar que les coses es resolguin com s'han de resoldre", ha dit sobre la possible oficialitat del català a la Unió Europea.