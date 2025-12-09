Antich (Òmnium) demana a Salellas "millorar l'oferta" de cursos de català a Girona davant la demanda

GIRONA 9 des. (EUROPA PRESS) -
El president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha demanat a l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, que posi les eines per eliminar les llistes d'espera per als cursos de català a la ciutat: "La demanda existeix i cal millorar l'oferta".
En una reunió aquest dimarts, la primera que Antich mantindrà amb alcaldes d'ajuntaments amb les llistes d'espera més llargues per aprendre català, ha instat Salellas a convertir Girona en "un dels motors per revertir l'emergència lingüística".
També ha traslladat a l'alcalde que el context actual és de creixement de nous parlants, però no al ritme demogràfic, tot i que ha assegurat: "Som a temps de revertir la situació".