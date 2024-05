Antich (Òmnium) demana una "renovació" de l'independentisme per recuperar la mobilització social

BARCELONA, 24 maig (EUROPA PRESS) -

El president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha demanat impulsar una "renovació" estratègica i de lideratge en l'independentisme per recuperar la mobilització social, que veu minada pels recents processos electorals.

"El primer pas imprescindible per resoldre un problema és reconèixer que existeix", ha indicat en un article d'opinió publicat aquest divendres a l''Ara' recollit per Europa Press, en el qual afirma que Catalunya ja no és al 2017, ni en termes electorals, ni de mobilització, ni econòmics ni demogràfics.

Ha sostingut que l'independentisme necessita ressituar-se a mig i llarg termini per enfortir la societat civil, i per a això ha d'abandonar el "tacticisme al que sembla obligar la temporalitat electoral, sempre orientada al curt termini".

Per a Antich, els partits han de desplegar propostes que sintonitzin amb les preocupacions i aspiracions dels joves catalans, la qual cosa comporta situar a "persones noves al capdavant d'aquests projectes, que puguin liderar i connectar amb sectors diversos de la societat".

El líder de la formació independentista ha mantingut aquesta postura en el marc de la renovació parcial de la junta d'Òmnium, que serà validada pels seus socis del 3 al 28 de juny, per la qual cosa assegura que la formació emprèn aquest repte de renovació per enfortir-se, enriquir-se i seguir sent "útils al moviment i al país".