Antich (Òmnium) demana protegir "el model d'escola catalana" després de la sentència del TSJC de Canet

BARCELONA, 26 oct. (EUROPA PRESS) -

El president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha reclamat al Govern i al Parlament protegir "el model d'escola catalana" després de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que ha ordenat que una alumna de Canet de Mar (Barcelona) rebi una assignatura troncal en castellà.

"El model d'escola catalana és massa valuós per deixar-lo en mans de quatre fanàtics amb toga. Des de la societat civil ho tenim clar, i cal que el Govern i el Parlament també assumeixin la seva responsabilitat per protegir-lo", ha afirmat aquest dijous en una anotació a X recollida per Europa Press.

El TSJC ha ordenat que aquesta alumna rebi, a més de l'assignatura de llengua, "una o unes àrees de coneixement, competències clau, matèries o assignatures addicionals que, per la seva importància en el conjunt del currículum i la seva càrrega lectiva, puguin ser considerades com a principals".