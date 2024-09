Antich (Òmnium) demana a l'independentisme "autocrítica" i redefinir estratègies

"No som aquí per alimentar la lluita fraticida, el mal humor i els retrets"

BARCELONA, 11 set. (EUROPA PRESS) -

El president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha demanat a l'independentisme autoexigència, que faci "l'autocrítica necessària" i redefinir estratègies davant una pèrdua de poder polític dels partits independentistes al Parlament.

Ho ha dit en un acte d'Òmnium aquest dimecres amb motiu de la Diada de Catalunya, en el qual han participat, a més de la Junta Directiva de l'entitat, representants d'associacions juvenils que han llegit un manifest a l'inici.

Antich ha instat a arribar a "acords fonamentals en clau constructiva més enllà de les diferències legítimes entre les diferents organitzacions" i un compromís amb el futur i amb el dret a decidir de la societat catalana.

"No som aquí per alimentar la lluita fraticida, el mal humor i els retrets", i ha afegit que l'independentisme ha d'entendre que ja no és 2017, sinó 2024, i ha demanat no alimentar l'autocomplaença.

TRANSVERSALITAT

En aquest sentit, ha destacat la transversalitat i el pluralisme del moviment independentista: "Això va de democràcia i, per tant, de respecte pel pluralisme i el respecte per la diversitat. La discrepància política és enriquidora, però és necessari un projecte conjunt, ferm i lleial".

Ha fixat com a prioritats la incidència política de la societat civil amb els partits i les institucions; la vertebració de la societat civil i les lluites compartides, i la "construcció nacional" amb la llengua catalana com a eix de la cohesió social.

"L'Estat espanyol ni reconeix que Catalunya sigui un subjecte polític ni l'Estat espanyol permet que Catalunya pugui decidir el seu futur. Si avui som aquí és perquè continua ben viva la voluntat majoritària del poble de Catalunya", ha conclòs Antich, que ha assegurat que no hi haurà normalitat fins que s'abordi el conflicte polític.

AC "NO HI TÉ CABUDA"

També ha afirmat que en el projecte conjunt que defensa Òmnium no hi té cabuda l'extrema dreta: "I sí, ens referim a Aliança Catalana, també. Cap complicitat amb els discursos d'odi, cap complicitat amb posicions elitistes, xenòfobes, racistes o nacionalpopulistes, portin la bandera que portin".

"Sempre ens trobaran de cara. L'odi a la diferència i a la pobresa no tenen lloc en el nostre projecte de país. La lluita per la llibertat de Catalunya és la lluita per la llibertat de tots i totes, sense exclusió", ha afegit.

MANIFEST D'ASSOCIACIONS JUVENILS

Representants d'"associacions juvenils dels Països Catalans" han llegit un manifest conjunt a l'inici de l'acte, en el qual han incidit en el dret d'autodeterminació, en la defensa de la terra i de la llengua, a més de la construcció d'un futur col·lectiu i just, textualment.

PARTITS I SINDICATS

A l'acte hi han assistit representants de partits com la presidenta de Junts, Laura Borràs; el secretari general de Junts, Jordi Turull; la portaveu d'ERC, Marta Vilalta; l'exconseller i diputat d'ERC Juli Fernàndez; la diputada de la CUP Laure Vega, i el diputat dels Comuns Andrés García Berrio.

També hi han estat presents el president de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Lluís Llach; el secretari general d'UGT de Catalunya, Camil Ros; el secretari general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco; i el secretari general de la Intersindical, Sergi Perelló, entre d'altres.