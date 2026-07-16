Antich (Òmnium) demana aplicar l'amnistia després de la resolució del TJUE: "S'han quedat sense excuses"

LORENA SOPENA / Europa Press - Arxiu
BARCELONA 16 jul. (EUROPA PRESS) -
El president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha demanat als tribunals espanyols que apliquin la llei orgànica d'amnistia (LOA) després de l'aval a la norma en la sentència aquest dijous del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE): "S'han quedat sense excuses".
En un missatge a X recollit per Europa Press, ha dit que la resolució "tampoc no deixa marge al Constitucional per restituir els drets vulnerats i suspesos", i ha reclamat que l'alt tribunal resolgui favorablement els recursos d'empara contra la decisió del Suprem de no aplicar l'amnistia.
"Exigim al Constitucional que no demori més la seva sentència i al Suprem que deixi de posar obstacles a l'amnistia", després de desitjar que el president de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdmoent, a més dels exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, puguin tornar a Catalunya i es restauri els polítics inhabilitats.
Antich ha afirmat que l'aval del TJUE "corrobora que organitzar el referèndum de l'1-O i tot el que va fer l'independentisme en els anys del procés no era delicte".
També ha dit que l'amnistia no és un punt i final sinó una condició per abordar la resolució del conflicte polític, i ha cridat l'independentisme a "recuperar la iniciativa política per tornar a situar el dret d'autodeterminació de Catalunya al centre de l'agenda".