Antich (Òmnium) demana actuar contra els discursos d'odi i situa el català com un instrument de cohesió

BARCELONA 25 jul. (EUROPA PRESS) -

El president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha cridat aquest divendres a actuar per combatre els discursos d'odi i ha erigit el català com un instrument "per fomentar el sentiment de pertinença i garantir la cohesió social, però també per construir el país i per estimar-lo".

"Des del catalanisme democràtic sempre hem defensat l'ideal d'un sol poble unit en la diversitat i no ho deixarem de fer. Fem-ho plegats", ha reclamat en un comunicat de l'entitat.

Segons Antich, en la Catalunya que volen "no hi ha lloc per al racisme", per la qual cosa ha demanat no quedar-se de braços plegats davant els discursos d'odi que s'estan estenent.

Així, ha posat èmfasi en el projecte Vincles que duen a terme a Òmnium per practicar el català amb persones nouvingudes que el volen aprendre: "Als catalanoparlants ens permet compartir la llengua, però també fomentar la cohesió social. I per als nous catalans és una oportunitat de generar vincles, d'arrelar i de contribuir a la construcció del país".

"Aquest país també és el seu, perquè és de tots els qui hi vivim. Som un nosaltres en construcció permanent de 8 milions de persones. La llengua és una porta d'entrada", ha afegit.

Per això, davant el racisme i el repte de fer arribar el català a tothom, Antich ha defensat que cal "més compromís social, generar més vincles i multiplicar les xarxes comunitàries".