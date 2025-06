Antich (Òmnium) defensa que l'amnistia s'apliqui a tothom: "S'han acabat les excuses"

BARCELONA 26 juny (EUROPA PRESS) -

El president d'Òmnium, Xavier Antich, ha afirmat aquest dijous que "s'han acabat les excuses" perquè els tribunals no apliquin la llei d'amnistia a tots els casos i persones de manera urgent i immediata.

Ho ha dit aquest dijous en una atenció als mitjans a la seu d'Òmnium, en la qual ha qualificat de "victòria incontestable" que el Tribunal Constitucional (TC) hagi avalat la norma.

Ha sostingut que l'amnistia no situa el context polític en un escenari de reconciliació ni normalització, sinó que, segons ell, el conflicte polític continuarà mentre hi hagi exiliats i mentre hi hagi "repressió política contra els independentistes".