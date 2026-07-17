Antich (Òmnium) critica que la Prefectura de la Via Laietana mantingui la comissaria de la Policia Nacional

Alberto Paredes - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 17 jul. (EUROPA PRESS) -
El president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha criticat que, malgrat que el Govern central hagi declarat la Prefectura de la Via Laietana de Barcelona com a lloc de memòria democràtica, mantingui la comissaria de la Policia Nacional en aquest emplaçament.
En un missatge a X aquest divendres recollit per Europa Press, ha qualificat d'"indigne, intolerable i incomprensible" que la Prefectura de la Via Laietana no es converteixi en un espai exclusivament de memòria democràtica, i ha acusat el Govern central de quedar-se a mig fer.
Ha criticat que l'executiu no hagi decidit tractar aquest espai de memòria d'acord amb els paràmetres internacionals: "Amb això, perpetua la impunitat i l'oblit en lloc de promoure la justícia, la reparació i la memòria que mereixen les víctimes que van ser detingudes, maltractades, vexades i torturades durant dècades al principal centre de repressió de la dictadura franquista a Catalunya".