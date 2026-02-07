Antich (Òmnium) critica la desinversió en Rodalies que provoca "maltractament" als catalans

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 7 febr. (EUROPA PRESS) -
El president d'Òmnium, Xavier Antich, ha críticat aquest dissabte la, al seu parer, desinversió i els incompliments de l'Estat amb Rodalies, un fet que provoca, segons ell, "maltractament" i discriminació cap als catalans.
Així s'ha expressat en declaracions als mitjans abans de la manifestació d'ANC i CdRep 'Prou! Única via: independència!', on ha titllat Espanya d'un estat "fallit" i ha exigit la independència de Catalunya ja que, al seu judici, és garantia de bon funcionament dels serveis públics.
Ha lamentat la "borsa de dèficit" en inversions a Catalunya i ha demanat que aquestes es resolguin, textualment.