Publicat 07/02/2026 13:04

Antich (Òmnium) critica la desinversió en Rodalies que provoca "maltractament" als catalans

Manifestació d'ANC i CdRep ?Prou! Única via: independència?, a 7 de febrer de 2026, a Barcelona, Catalunya (Espanya).
Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 7 febr. (EUROPA PRESS) -

El president d'Òmnium, Xavier Antich, ha críticat aquest dissabte la, al seu parer, desinversió i els incompliments de l'Estat amb Rodalies, un fet que provoca, segons ell, "maltractament" i discriminació cap als catalans.

Així s'ha expressat en declaracions als mitjans abans de la manifestació d'ANC i CdRep 'Prou! Única via: independència!', on ha titllat Espanya d'un estat "fallit" i ha exigit la independència de Catalunya ja que, al seu judici, és garantia de bon funcionament dels serveis públics.

Ha lamentat la "borsa de dèficit" en inversions a Catalunya i ha demanat que aquestes es resolguin, textualment.

Contador

Contingut patrocinat