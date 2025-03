Antich: universalitzar l'accés a l'aprenentatge del català és "el repte més urgent"

BARCELONA 3 març (EUROPA PRESS) -

El president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, considera que universalitzar l'accés a l'aprenentatge efectiu i a l'ús social del català és "el repte més urgent" a Catalunya.

"Cal recordar que accedir al coneixement del català, com a llengua pròpia, és un dret fonamental reconegut per llei, i que avui aquest dret no està garantit per a dos milions de catalans", ha dit en un article d'aquest dilluns a 'La Vanguardia' recollit per Europa Press.

Ha afirmat que la llengua és a Catalunya "el més poderós instrument de cohesió social", i que, si perilla, perilla, en les seves paraules, la nació; per això, aposta per treballar per la construcció nacional, que, a parer seu, suposa continuar vertebrant una comunitat inclusiva d'adscripció i pertinença en la Catalunya dels 8 milions.