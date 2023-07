Antich (Òmnium) creu que "l'obsessió contra els exiliats" demostra la vigència del conflicte

BARCELONA, 5 jul. (EUROPA PRESS) -

El president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha considerat aquest dimecres que "la persecució i l'obsessió contra els exiliats" demostra que el conflicte polític català continua obert.

"Continua obert en un Estat que practica el joc brut per desactivar l'independentisme", ha lamentat en unes declaracions als mitjans a Brussel·les, on ha viatjat per fer costat a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i als exconsellers Toni Comín i Clara Ponsatí davant la sentència de la justícia europea que els ha retirat la immunitat.

Per Antich, els poders de l'Estat han renunciat a afrontar el conflicte català democràticament, en les seves paraules, i els ha acusat d'adoptar una actitud "venjativa, que s'acarnissa contra el moviment independentista i els seus càrrecs electes".