Antich (Òmnium) creu que una amnistia "es pot donar gairebé per feta, serà inevitable"

BARCELONA, 8 set. (EUROPA PRESS) -

El president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha defensat que una llei d'amnistia als independentistes "es pot donar gairebé per feta, serà inevitable".

Ha descrit una amnistia com "un acte polític que autoesmena l'Estat i que reconeix que s'ha perseguit com a delictes coses que no ho són" i l'ha diferenciada d'un instrument judicial, en una entrevista a TV3 d'aquest divendres recollida per Europa Press.

En aquesta línia, ha reiterat que "no hi ha res que pugui substituir l'amnistia com un instrument polític de l'estat de dret homologable internacionalment", per la qual cosa ha insistit que no hi ha cap alternativa.

Així mateix, ha sostingut que "aborda el problema de la repressió, però la repressió no és la causa" del problema polític i s'ha mostrat convençut que en aquesta legislatura es podria celebrar un referèndum d'independència.

Antich ha acusat el Tribunal Suprem de "viure encara en una altra galàxia" per estar revisant la revocació dels indults i ha sostingut que la sentència se sustenta en un delicte que ja no existeix.