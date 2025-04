Antich (Òmnium) celebra que la Fiscalia investigui les tortures de la dictadura a la Via Laietana

BARCELONA 3 abr. (EUROPA PRESS) -

El president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha celebrat aquest dijous que la Fiscalia de Barcelona investigui les tortures de la dictadura perpetrades per membres de l'anomenada Brigada Político-Social a la Prefectura Superior de Policia de la Via Laietana després d'una denúncia de l'activista Blanca Serra.

"És un primer pas imprescindible perquè es faci justícia i s'avanci cap a la reparació", ha subratllat en un comunicat, malgrat afegir que no n'hi ha prou.

Per això, ha demanat "continuar pressionant perquè es faci justícia i lluitar contra la impunitat del franquisme i la transició".

"No deixarem de reclamar que la prefectura de la Via Laietana sigui, finalment, un espai de memòria i que hi hagi un reconeixement sincer, real i reparador a les víctimes", ha destacat.

Segons Antich, només es podrà parlar de "normalitat democràtica" quan aconsegueixin aquest objectiu.